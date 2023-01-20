Какие запчасти Toyota находятся под санкциями и как обстоят дела с расходниками в России

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Согласно сообщениям СМИ, Toyota в конце прошлого года возобновила прямые поставки автозапчастей в Россию. Речь идет о деталях, которые не попали под санкции. О том, на какие именно запчасти для Toyota не распространяются санкции, как обстоят дела с расходниками Toyota в России и может ли бренд полностью возобновить работу в стране, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.

По словам эксперта, Toyota может поставлять в Россию довольно широкий спектр запчастей.

— Санкции распространяются в первую очередь на те запчасти, которые могут подразумеваться как товары двойного назначения, как бы это странно ни звучало. Я имею в виду какие-нибудь электронные блоки или что-то подобное. Вряд ли крыло от автомобиля является санкционным товаром, — отметил он.

При этом многое зависит от работы таможни, уточнил эксперт. На границе запчасти с одного направления могут пропустить, а с другого — нет. Кроме того, таможни других стран могут посчитать подозрительной крупную партию запчастей, которые не подпадают под санкции, и также не дадут им попасть в Россию, подчеркнул собеседник «ВМ».

Кадаков обратил внимание, что Toyota не единственная из иностранных компаний, продолживших обслуживать проданные в России автомобили. Новость о возобновлении прямых поставок запчастей нельзя считать именно возвращением бренда, уточнил эксперт.

— Toyota полностью и не уходила. У нас много компаний, которые не торгуют автомобилями, но при этом не ушли полностью с рынка, занимаются обслуживанием и поставками запчастей. BMW официально автомобили не продает, но запчасти поставляет. Mazda, Opel, Peugeot, Citroen — то же самое. Совсем ушла от нас фирма Renault, поставками запчастей занимается «АвтоВАЗ». Если Renault скажет, что она вернулась, то тогда можно будет говорить именно о возвращении, — подчеркнул эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что у некоторых марок в России действительно наблюдаются проблемы с запчастями. Например, сложно найти лобовое стекло или фару для Mercedes. У Toyota таких проблем нет, и отремонтировать машину в России при помощи оригинальных запчастей вполне реально, уверен специалист.

Toyota возобновит полноценную деятельность в России сразу, как только это будет возможно, уверен Кадаков.

— Полное возвращение Toyota было бы выгодным, как и для любой компании, для которой российский рынок является не знаковым, но интересным. Мы же не Болгария, где Toyota тоже торгует, не Словения или Словакия, где автомобилей продается считаное количество. У нас продавалось много, причем это были вместительные дорогие автомобили, которые в Европе особо не продаются. Toyota Camry и хорошо упакованные внедорожники — это высокомаржинальный продукт. А если взять производимые на Toyota автомобили Lexus — то тем более. Если будет принято решение вернуться, то Toyota сделает это с радостью, — заключил собеседник «ВМ».