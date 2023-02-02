Более 100 пострадавших в ДТП трамваев отремонтировали в Москве в 2022 году

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В прошлом году специалисты отремонтировали в столице свыше 100 трамваев, пострадавших в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в четверг, 2 февраля.

— В прошлом году мы изменили подход к ремонту поврежденных вагонов «Витязь-Москва» — темпы работ ускорились. Основная причина аварий на путях — невнимательность автомобилистов. При этом время восстановления трамвая напрямую зависит от характера повреждений, — говорится в сообщении.

Так, на замену стекла потребуется 3–4 дня, а на покраску кузова — примерно две недели. Также по сравнению с началом 2022 года в столице увеличился выпуск трамваев на 24 процента, а в некоторых районах даже сократились интервалы движения, передает Telegram-канал «Дептранс. Москвы».

Помимо трамваев, в столице расширяется электробусный парк. Недавно Мосгортранс завершил приемку еще пяти электробусов новой поставки, благодаря чему транспортный парк столицы достиг 1055 единиц. У новых электробусов увеличен передний указатель маршрута, его лучше видно издалека.