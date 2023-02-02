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Бык с соседних пастбищ сбежал на трассу курорта «Роза Хутор»

Араз Салехов
Происшествия
Бык с соседних пастбищ сбежал на трассу курорта «Роза Хутор»
Фото: пресс-служба Оргкомитета «Сочи 2014»

В Сочи на горнолыжной трассе курорта «Роза Хутор» разгуливает бык. Об этом стало известно в четверг, 2 февраля.

Появление животного стало неожиданностью, бык каким-то образом преодолел сетчатое ограждение. Парнокопытное пыталось убежать с трассы, кидаясь из стороны в сторону.

По информации Telegram-канала Mash, бык боднул несколько туристов, также пострадало снаряжение — сноуборды и лыжи.

В ноябре цирковой медведь укусил за плечо мальчика во время фотографирования после представления в поселке Поярково в Приамурье. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и участников цирковой труппы. Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, после осмотра медиками мальчика отправили домой.

В апреле 2021 года силовики помогли вернуться в лес вышедшему в Москву лосю. Инцидент произошел вечером 26 апреля. Жители Восточного Бирюлева заметили на улице лося. Животное было напугано. Сотрудники полиции направили лося по безопасному маршруту в сторону леса.

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