Эффектный торговый центр планируют построить на Очаковском шоссе

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москва, Аминьевское шоссе Карта всех событий

В столичном районе Очаково-Матвеевское планируется строительство торгового центра общей площадью порядка 18 тысяч квадратных метров. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Для отделки фасадов применят структурное остекление с матовыми и прозрачными стеклами, а также светлые алюмокомпозитные панели. Поскольку первый этаж находится ниже уровня дорожного полотна, было решено сделать сбоку лестницу, которую оформят бетонными блоками с местами для отдыха и злаковыми растениями, — сказал он.

Новый торговый центр расположится на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе. В его состав войдут четыре наземных и два подземных этажа. Также здание оборудуют парковкой на 137 машино-мест.

Накануне Сергей Кузнецов сообщил, что в столичном районе Раменки будет построен новый жилой микрорайон, при отделке корпусов которого используют алюминиевые панели медного, черного и белого цвета. Новый комплекс расположится на проспекте Вернадского и будет оборудован подземной парковкой.