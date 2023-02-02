Врач Царева пояснила, почему у современных детей часто диагностируют анемию

Фото: Unsplash

Заведующая педиатрическим отделением Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Марина Царева рассказала, почему у современных детей часто диагностируют анемию.

Она отметила, что многие современные родители увлекаются весьма спорными методами здорового питания: строгим вегетарианством, детоксом, жестким счетом калорий. Часто они переносят подобную модель питания на своих детей, что может быть небезопасно.

Царева подчеркнула, что анемия очень опасна для ребенка. У больного быстро развивается утомляемость, появляются головокружения и расстройства органов.

Для профилактики анемии необходимо включать в рацион ребенка больше печени, мяса, яичных желтков, орехов, яблок, гранатов, апельсинов, киви и бобовых, передает Общественная служба новостей.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Вечерней Москве», как распознать нехватку витаминов и грамотно их сочетать.