Продажи средств для коррекции фигуры в России выросли на треть

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Продажи средств для похудения в России выросли с начала года на 34 процента. Об этом свидетельствуют данные «Сбер Еаптеки», которые есть в распоряжении «ВМ».

— Продажи в категории средств для похудения и коррекции фигуры за последние два месяца увеличились на 55 процентов. Причем в декабре 2022 года россияне особенно активно покупали препараты-блокаторы жиров и углеводов (доля равна 26 процентам), то в январе популярнее всего стали комплексные средства для похудения и коррекции фигуры (32 процента), — говорится в сообщении.

Чаще всего такие средства покупали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а самым популярным стал пищевой раствор, способствующий улучшению движения лимфы и очищению организма от токсинов, уменьшению отеков. На втором месте оказались капсулы-блокаторы калорий с долей в 15 процентов, а на третьей строчке — капли, которые помогают бороться с задержкой жидкости в организме.

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