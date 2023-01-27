Похудеть за месяц: как сбросить вес к началу весны без вреда для здоровья

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После холодной зимы и затяжных праздников трудно быстро избавиться от лишних килограммов. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как сбросить вес к началу весны без вреда для здоровья.

Советы тренера

По словам фитнес-тренера Станислава Милославского, главное правило для безопасного похудения в любой период года — сохранение энергобаланса:

— Попробуйте следить за тем, сколько калорий вы потребляете и какое количество в день расходуете.

Лучше всего для сжигания лишних килограммов, как рассказал специалист, подойдет активность, которую можно совершать продолжительное время. Среди них он выделил:

Ходьба;

Лыжи;

Коньки;

Сноуборд;

Батутные центры.

— Эти виды деятельности затрачивают большое количество энергии, потому что тренировки в зале по тяжести другие и расходуют в разы меньше энергии. Например, при силовых тренировках в среднем сжигается 300–500 калорий, — пояснил Милославский.

Кардиотренировки, по его мнению, затрачивают больше калорий, чем силовые, поэтому для снижения веса они более эффективны.

Также фитнес-тренер посоветовал следить за рационом питания. Включить больше овощей, фруктов, белковых продуктов и сократить углеводы.

Рекомендации диетолога

В беседе с «ВМ» врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что похудеть безопасно за месяц можно не более чем на 15–19 процентов от исходной массы тела.

— Для получения хорошего эффекта без вреда для здоровья необходимо подобрать калораж индивидуально. С учетом роста, веса, возраста, пола и физической активности, — пояснила медик.

Диетолог обратила внимание на то, что в рацион питания обязательно должен входить белок:

— Его количество не должно быть меньше 1–1,5 грамма на один килограмм массы тела.

Идеальное соотношение БЖУ при этом, по словам Русаковой, 25:30:45.

— Но оно может варьироваться в зависимости от наличия или отсутствия нарушений углеводного обмена и физической нагрузки, — сказала она.

Лучше, чтобы рацион питания в процессе похудения был не только наполнен макро- и микронутриентами, но и был разнообразным, то есть должен включать разные группы продуктов, порекомендовала Русакова. При этом рекомендуется исключить простые углеводы, консерванты и ограничить поваренную соль.