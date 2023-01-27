Похудеть за месяц: как сбросить вес к началу весны без вреда для здоровья
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
После холодной зимы и затяжных праздников трудно быстро избавиться от лишних килограммов. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как сбросить вес к началу весны без вреда для здоровья.
Советы тренера
По словам фитнес-тренера Станислава Милославского, главное правило для безопасного похудения в любой период года — сохранение энергобаланса:
— Попробуйте следить за тем, сколько калорий вы потребляете и какое количество в день расходуете.
Лучше всего для сжигания лишних килограммов, как рассказал специалист, подойдет активность, которую можно совершать продолжительное время. Среди них он выделил:
- Ходьба;
- Лыжи;
- Коньки;
- Сноуборд;
- Батутные центры.
— Эти виды деятельности затрачивают большое количество энергии, потому что тренировки в зале по тяжести другие и расходуют в разы меньше энергии. Например, при силовых тренировках в среднем сжигается 300–500 калорий, — пояснил Милославский.
Кардиотренировки, по его мнению, затрачивают больше калорий, чем силовые, поэтому для снижения веса они более эффективны.
Также фитнес-тренер посоветовал следить за рационом питания. Включить больше овощей, фруктов, белковых продуктов и сократить углеводы.
Рекомендации диетолога
В беседе с «ВМ» врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что похудеть безопасно за месяц можно не более чем на 15–19 процентов от исходной массы тела.
— Для получения хорошего эффекта без вреда для здоровья необходимо подобрать калораж индивидуально. С учетом роста, веса, возраста, пола и физической активности, — пояснила медик.
Диетолог обратила внимание на то, что в рацион питания обязательно должен входить белок:
— Его количество не должно быть меньше 1–1,5 грамма на один килограмм массы тела.
Идеальное соотношение БЖУ при этом, по словам Русаковой, 25:30:45.
— Но оно может варьироваться в зависимости от наличия или отсутствия нарушений углеводного обмена и физической нагрузки, — сказала она.
Лучше, чтобы рацион питания в процессе похудения был не только наполнен макро- и микронутриентами, но и был разнообразным, то есть должен включать разные группы продуктов, порекомендовала Русакова. При этом рекомендуется исключить простые углеводы, консерванты и ограничить поваренную соль.