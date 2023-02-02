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Три автомобиля столкнулись на северо-востоке ТТК в Москве
Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий
На Третьем транспортном кольце на северо-востоке Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 2 февраля.
ДТП произошло на внутренней стороне ТТК в районе дома № 26 по улице Сущевский Вал. На месте работают оперативные службы города.
Движение на участке дороги затруднено. Заняты две полосы из четырех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Еще одна авария произошла в среду, 1 февраля, на севере Москвы. «КамАЗ» насмерть сбил 56-летнего мужчину. ДТП попало на запись камеры видеонаблюдения.
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