Три автомобиля столкнулись на северо-востоке ТТК в Москве

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

На Третьем транспортном кольце на северо-востоке Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 2 февраля.

ДТП произошло на внутренней стороне ТТК в районе дома № 26 по улице Сущевский Вал. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено. Заняты две полосы из четырех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла в среду, 1 февраля, на севере Москвы. «КамАЗ» насмерть сбил 56-летнего мужчину. ДТП попало на запись камеры видеонаблюдения.