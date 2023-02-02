Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три автомобиля столкнулись на северо-востоке ТТК в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на северо-востоке ТТК в Москве
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

На Третьем транспортном кольце на северо-востоке Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 2 февраля.

ДТП произошло на внутренней стороне ТТК в районе дома № 26 по улице Сущевский Вал. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено. Заняты две полосы из четырех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла в среду, 1 февраля, на севере Москвы. «КамАЗ» насмерть сбил 56-летнего мужчину. ДТП попало на запись камеры видеонаблюдения.

Район Марьина Роща Третье транспортное кольцо (ТТК) Москва ДТП Северо-Восточный административный округ (СВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте