«КамАЗ» задавил насмерть 56-летнего мужчину на севере Москвы

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Москва, Ижорская улица Карта всех событий

Водитель «КамАЗа» переехал 56-летнего мужчину на Ижорской улице. Потерпевший скончался на месте Об этом «Вечерней Москве» в среду, 1 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Северного административного округа контролирует расследование всех обстоятельств ДТП, принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела и привлечение виновного лица к ответственности, — заявила она.

Сам инцидент попал на видео. На кадрах видно, как грузовик задевает идущего рядом мужчину, и тот падает прямо под колеса.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

До этого сообщалось, что в Туле произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в результате чего погибли девять человек.

Другая авария с участием микроавтобуса произошла в Подмосковье. В Балашихе недалеко от остановки общественного транспорта маршрутка столкнулась с двумя грузовиками. Пострадали три человека.