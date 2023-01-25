Девять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Туле

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На территории городского округа Тула произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в результате чего погибли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области в среду, 25 января.

По предварительным данным, авария произошла на 734-м километре трассы Р132 «Золотое кольцо». Водитель микроавтобуса марки Volkswagen выехал на встречную полосу движения и врезался в фуру. От удара оба автомобиля перевернулись. В результате ДТП погибло девять человек.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов прибыл первый заместитель прокурора области Михаил Можаев и прокурор Ленинского района Тульской области Дмитрий Сазанов.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ход расследования поставлен на контроль областной прокуратуры.

Другая авария с участием микроавтобуса произошла в Подмосковье. В Балашихе недалеко от остановки общественного транспорта маршрутка столкнулась с двумя грузовиками. Пострадали три человека.