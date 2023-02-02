Киану Ривз подал в суд на преследующего его незнакомца

Кадр из фильма «Джон Уик» / 2017 год

Канадский актер и кинорежиссер Киану Ривз подал в суд на 38-летнего мужчину, который его преследовал. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает TMZ.

Неизвестный за три месяца несколько раз смог проникнуть в дом актера, а однажды даже оставил на его участке подозрительный рюкзак с ДНК-тестом. Оказалось, что мужчина пытается доказать свое родство с Киану Ривзом.

В социальных сетях он называл себя Джаспером Кейтом Ривзом и сказал, что планирует передать все свои права актеру, который якобы является его родственником. Несмотря на это, суд выдал мужчине временный приказ, согласно которому ему запрещается приближаться к Ривзу и его возлюбленной Александре Грант на 91 метр.

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