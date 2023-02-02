Племянника Кадырова назначили вице-премьером правительства Чечни

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Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров назначен вице-премьером правительства и министром имущественных и земельных отношений республики. Об этом сообщил руководитель региона Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 2 февраля.

— Провел совещание правительства региона. Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений ЧР Хамзата Кадырова. Хамзат талантливый и исполнительный руководитель, — написал глава республики.

По его словам, Хамзат Кадыров достиг высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти. Новый вице-премьер правительства региона окончил с отличием Центароевскую школу хафизов и с красным дипломом — факультет госуправления в Чеченском государственном университете.

Он также занимал должность главы администрации Курчалоевского муниципального района, руководителя секретариата главы республики и министра по физической культуре и спорту Чечни.

До этого сообщалось, что сын министра финансов Антона Силуанова Алексей стал директором нового департамента регионального развития в «Аэрофлоте».