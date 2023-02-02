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Акция «Накорми птицу» стартовала в Москве

Лейла Алиева
Город
Акция «Накорми птицу» стартовала в Москве
Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

Экологическую акцию «Накорми птицу» запустили в столице. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

— Стартовала экологическая акция «Накорми птицу» для помощи зимующим в городе пернатым, инициированная «Мосволонтером» при поддержке Мосприроды. До конца месяца любой желающий может принести в пункты сбора корм и сделанные вручную или приобретенные кормушки, — говорится в сообщении.

При этом кормушки рекомендуется изготавливать из экологичных материалов, в частности из дерева, фанеры, джута и керамической посуды. Также можно соорудить съедобные кормушки из скорлупы кокоса или шишки. В качестве лакомства москвичи могут передать несоленые и нежареные семена тыквы, подсолнечника и льна, фундук, желуди, рапс, а также лесной орех.

Специалисты Мосприроды за 2022 год провели свыше 14 тысяч экологических мероприятий, более семи тысяч из которых — в экоцентрах. Также в прошлом году Мосприрода подготовила около 600 акций, к которым присоединились почти 30 тысяч человек. Более 40 эколого-просветительских кружков провели почти 500 занятий.

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