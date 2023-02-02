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Мошенники взяли у пенсионерки в долг 1,5 миллиона рублей под залог фальшивых долларов

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенники взяли у пенсионерки в долг 1,5 миллиона рублей под залог фальшивых долларов
Фото: Пресс-центр МВД России

В Подмосковье злоумышленники взяли в долг у местной пенсионерки 1,5 миллиона рублей под залог поддельных долларов США. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 2 февраля.

По ее словам, двое злоумышленников в Одинцовском городском округе на автобусной остановке подошли к 85-летней пенсионерке. Мужчины представились гражданами одного из государств СНГ и спросили, как доехать до банка. Женщина согласилась показать дорогу. Вместе с пенсионеркой они отправились в отделение банка.

В процессе поездки аферисты посетовали на то, что у них на границе с Россией стоят две фуры с товарами, однако они не могут оплатить пошлину из-за отсутствия рублей. Злоумышленники попросили у женщины в долг один миллион 130 тысяч рублей, обещая их вскоре вернуть. В качестве залога они оставили пенсионерке 2,5 миллиона долларов США.

Пенсионерка поверила мошенникам и передала им необходимую сумму. Взамен мужчины выдали жительнице Подмосковья нарезанные листочки бумаги, внешне отдаленно схожие с иностранными банкнотами.

В какой-то момент пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В результате оперативно-разыскных действий на улице в городе Одинцово сотрудники правоохранительных органов нашли машину подозреваемых и задержали одного афериста.

Видео: Пресс-центр МВД России

Фигуранта заключили под стражу. Его соучастника разыскивают.

Другую группу мошенников столичные полицейские задержали на территории города Иваново. Злоумышленники обманули москвича, который пришел обменять 8,5 миллиона рублей на доллары США.

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