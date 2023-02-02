Мошенники взяли у пенсионерки в долг 1,5 миллиона рублей под залог фальшивых долларов

Фото: Пресс-центр МВД России

В Подмосковье злоумышленники взяли в долг у местной пенсионерки 1,5 миллиона рублей под залог поддельных долларов США. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 2 февраля.

По ее словам, двое злоумышленников в Одинцовском городском округе на автобусной остановке подошли к 85-летней пенсионерке. Мужчины представились гражданами одного из государств СНГ и спросили, как доехать до банка. Женщина согласилась показать дорогу. Вместе с пенсионеркой они отправились в отделение банка.

В процессе поездки аферисты посетовали на то, что у них на границе с Россией стоят две фуры с товарами, однако они не могут оплатить пошлину из-за отсутствия рублей. Злоумышленники попросили у женщины в долг один миллион 130 тысяч рублей, обещая их вскоре вернуть. В качестве залога они оставили пенсионерке 2,5 миллиона долларов США.

Пенсионерка поверила мошенникам и передала им необходимую сумму. Взамен мужчины выдали жительнице Подмосковья нарезанные листочки бумаги, внешне отдаленно схожие с иностранными банкнотами.

В какой-то момент пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В результате оперативно-разыскных действий на улице в городе Одинцово сотрудники правоохранительных органов нашли машину подозреваемых и задержали одного афериста.

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Фигуранта заключили под стражу. Его соучастника разыскивают.

Другую группу мошенников столичные полицейские задержали на территории города Иваново. Злоумышленники обманули москвича, который пришел обменять 8,5 миллиона рублей на доллары США.