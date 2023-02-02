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Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лучший зимний двор России»

Никита Худяков
Общество
Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лучший зимний двор России»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор России», который проходит с 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в четверг, 2 февраля.

Участником конкурса может стать любой гражданин России. Заявку можно оставить по одному из трех направлений: «Лучшее зимнее оформление двора», «Лучшее зимнее мероприятие во дворе» и «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура».

Для участия необходимо оставить заявку на сайте конкурса, приложив эссе и фотографию. Комиссия до 15 марта рассмотрит все предложения и выберет победителей по всем направлениям. Кроме того, на сайте пройдет голосование, где россияне сами смогут выбрать понравившиеся им заявки.

Также начался конкурс «Педагоги года Москвы», где любой желающий преподаватель может оставить заявку в шести номинациях: «Учитель года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Учитель-дефектолог года Москвы», «Педагогический старт» и «Сердце отдаю детям».

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