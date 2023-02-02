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Приметы и советы

Психолог дала советы, как сделать жизнь более разнообразной

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог дала советы, как сделать жизнь более разнообразной
Фото: Pexels

Психолог Юлия Винокурова дала советы, как сделать свою жизнь счастливой и внести разнообразие в серые будни.

— Чем больше в нашей жизни ярких, разных событий, тем счастливее мы себя чувствуем в конечном итоге. Потому что полностью насытить жизнь, уделив все свое время только одной сфере, очень трудно, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Между разными сферами должен быть баланс, так как каждая из них дает определенные эмоции и впечатления.

Психолог добавила, что многим стоит пересмотреть свое ежедневное расписание и выделить время для дел, которые приносят удовольствие.

Она также отметила, что многие думают, что развлечения — это дорогое удовольствие. Но если поискать, вы найдете много бесплатных и недорогих мероприятий: выставок, спектаклей и фестивалей.

Разница между людьми, которые видят везде только хорошее, и теми, кто только плохое, заключается в их внутренней установке и умении справляться с происходящими в их жизни событиями. Об этом рассказала семейный психолог Ирина Обухова, передает издание argumenti.ru.

К одиночеству склонны люди старшего поколения, потерявшие близких или же граждане с тяжелыми заболеваниями. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.

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