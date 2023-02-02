Психолог рассказал, кто чаще страдает от одиночества

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К одиночеству склонны люди старшего поколения, потерявшие близких или же граждане с тяжелыми заболеваниями. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.

Такая категория граждан, по мнению специалиста, лишена социальной поддержки и защиты.

— У них это заболевание обостряется, они ощущают себя ненужными, выброшенными за пределы привычной жизни, — поделился Слободчиков.

Также психолог объяснил «ВМ», грозит ли России эпидемия одиночества. Он считает, что эпидемии одиночества не существует. По его мнению, это «просто красивые слова, которые не имеют научного обоснования».

Помимо этого, Слободчиков назвал самую тяжелую форму одиночества. Так, среди форм одиночества специалист выделил тюремную изоляцию, которая носит насильственный характер, а также ковидную — изоляцию в знакомом месте. Также существует добровольное одиночество, например для религиозного постижения смыслов, и отчужденность — когда человек отвергает общество, в котором находится.

Врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков рассказал «Вечерней Москве», что одиночество приводит к РПП — расстройству пищевого поведения, которое может стать причиной избыточного веса, ожирения или алкоголизма.