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В Подмосковье из-за аварийного состояния здания школы возбуждено уголовное дело

Степан Жирнов
Происшествия
В Подмосковье из-за аварийного состояния здания школы возбуждено уголовное дело
Фото: СК РФ

Из-за аварийного состояния детской коррекционной школы в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 2 февраля.

По ее словам, речь идет об образовательном учреждении в городе Лобня. Здание давно не ремонтировалось, с потолка падает штукатурка, а трубы неисправны. Также в медпункте школы отсутствуют лекарства. Врадий подчеркнула, что это неприемлемо, так как в школе учатся дети с различными заболеваниями.

По данному факту была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

По той же статье было возбуждено уголовное дело из-за отсутствия отопления в двух микрорайонах в городе Воскресенске. Сотрудники СК откликнулись на жалобы местного населения, провели проверку и занялись привлечением виновных к ответственности.

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