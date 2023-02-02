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Приметы и советы

Эксперты рассказали, как похудеть к началу весны без вреда для здоровья

Александр Афонин
Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть к началу весны без вреда для здоровья
Фото: shutterstock

Для более эффективного и безопасного похудения человеку необходимо сохранять энергобаланс, заниматься спортом и соблюдать рацион питания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали эксперты.

По словам фитнес-тренера Станислава Милославского, вне зависимости от времени года при сбросе веса следует сохранять энергобаланс. Специалист рекомендует следить за количеством потребляемых и расходуемых калорий.

Также эффективность похудения могут повысить занятия спортом. Предпочтение следует отдавать кардиотренировкам, так как при них расходуется больше калорий, чем в случае силовых.

— Эти виды деятельности затрачивают большое количество энергии, потому что тренировки в зале по тяжести другие и расходуют в разы меньше энергии. Например, при силовых тренировках в среднем сжигается 300–500 калорий, — пояснил Милославский.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в свою очередь рассказала, что для похудения нужно соблюдать рацион питания. По ее словам, он должен составляться индивидуально с учетом физических особенностей.

Русакова также рассказала «ВМ», что похудеть безопасно за месяц можно не более чем на 15–19 процентов от исходной массы тела. Она обратила внимание на то, что в рацион питания обязательно должен входить белок, а идеальным соотношением БЖУ при этом станет 25:30:45.

Здоровье Эксперты Похудение
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