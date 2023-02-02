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Тренировочная миссия ЕС займется подготовкой 30 тысяч украинских военнослужащих. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 тысяч украинских солдат, в результате чего общее количество обученных сотрудников достигнет 30 тысяч человек, — написал Боррель в Twitter в ходе визита в Киев.

Помимо этого, дипломат добавил, что ЕС предоставит Украине 25 миллионов евро на поддержку усилий по разминированию, поскольку «защита гражданских лиц и их средств к существованию» имеет приоритетное значение.

До этого политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что украинское правительство украло половину выделенных Соединенными Штатами средств, а Белый дом будет стараться скрыть это от других стран.

Специалист предположил, что Конгресс США осведомлен о краже выделенных финансов Киевом. Однако американскую сторону это никак не волнует, поскольку конгрессменов заботит гонка за президентское кресло.