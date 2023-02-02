Названы самые популярные направления для туризма в февральские выходные

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Чаще всего на период длинных февральских выходных россияне приобретают авиабилеты в Сочи, Минеральные Воды, а также в Санкт-Петербург. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

— Около 86 процентов перелетов самостоятельными путешественниками запланировано по России. Средний чек за авиабилет внутри страны находится на уровне 12 076 рублей туда-обратно, — отмечается в сообщении.

Так, авиаперелет из Москвы в Сочи и обратно обойдется около 15 448 рублей, на это направление приходится 6,5 процента спроса. Помимо этого, полет из Москвы в Минеральные Воды будет стоить порядка 14 321 рубля. Доля этого маршрута среди внутренних направлений — 4,5 процента.

Также москвичи часто выбирают Казань, Калининград, Мурманск, Иркутск и Самару. У путешественников из Санкт-Петербурга зафиксирован спрос на поездки в Калининград, Архангельск, Сочи, Екатеринбург, Мурманск и Минеральные Воды.

Отмечается, что наибольший спрос на железнодорожные билеты приходится на направление между Москвой и Санкт-Петербургом — около 16,5 процента купленных билетов. На втором месте оказался Нижний Новгород, далее — Симферополь, Казань, а также Ростов-на-Дону.

«Вечерняя Москва» узнала, какие зарубежные направления и за какую цену будут доступны туристам из России летом 2023 года.