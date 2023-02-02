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Новые трамваи появятся на дорогах Нижнего Новгорода

Ирина Игнатенко
Общество
Новые трамваи появятся на дорогах Нижнего Новгорода
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

1 февраля в Нижнем Новгороде тестовый рейс совершил новый трамвай «МиНиН».

Новые модели трамваев начали собирать в прошлом году в Ворсме на базе совместного предприятия Нижегородской области и Республики Беларусь Им дали название «МиНиН»: Минск + Нижний Новгород. Планируется, что 89 единиц общественного транспорта выйдут на линии уже в этом году.

Трамвай трехсекционный, имеет четыре входные двери — два широких и два узких входа/выхода. В вагонах новых трамваев могут поместиться более 150 человек. В центре предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями. Также в новых трамваях USB-разъемами для зарядки телефонов, сообщает издание NewsNN.

В прошлом году специалисты отремонтировали в столице свыше 100 трамваев, пострадавших в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в четверг, 2 февраля.

Транспорт Нижний Новгород Трамваи
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