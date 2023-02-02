Таксист обманул двух жителей столицы на полмиллиона рублей

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В столице таксист продавал несуществующие товары. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 2 февраля.

По его словам, злоумышленнику удалось обмануть нескольких людей. В первый раз он отвозил 35-летнюю жительницу Подмосковья. Во время поездки пассажирка рассказала водителю, что ее сожитель работает стоматологом. В ответ на это шофер заявил, что у него как раз есть медицинские материалы, которые он готов продать по низкой цене. Женщина поверила и перевела ему в качестве предоплаты 232 тысячи рублей. Однако никаких товаров женщина не получила и вскоре обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний житель столицы. Его отправили под домашний арест.

В ходе расследования сотрудники полиции раскрыли и второй эпизод преступной деятельности подозреваемого. Оказалось, что некоторое время назад злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже путевки в другую страну. На него откликнулась 52-летняя москвичка. Она перевела аферисту 236 500 рублей, но билетов так и не получила.

Другого афериста задержали полицейские в городе Одинцово. Злоумышленник вместе с подельником одолжили у пенсионерки более миллиона рублей, оставив в залог пачку бумаги.