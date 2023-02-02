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Приметы и советы

Оскар Кучера сообщил об атаке ботов на свой Telegram-канал

Ирина Игнатенко
Общество
Оскар Кучера сообщил об атаке ботов на свой Telegram-канал
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Актер и телеведущий Оскар Кучера сообщил, что публикация новостей в Telegram-канале является для него попыткой выразить свое мнение и отношение к происходящим событиям.

Артист пояснил, что свой канал в Telegram он завел полтора года назад. Он публикует новости, которые его сильно задевают и волнуют, однако подчеркивает, что это лишь отражение его позиции.

Он подчеркнул, что его канал не является официальным новостным каналом. Кучера заверил, что всегда старается проверять информацию через информационные агентства — как российские, так и зарубежные.

Телеведущий сообщил, что недавно его канал подвергся атаке ботов, которые писали различные оскорбительные комментарии в его адрес. Кучера добавил, что под атакой оказались и социальные сети его жены: под ее постами боты также оставили множество неприятных комментариев, передает «360».

До этого Кучера прокомментировал свое интервью для журналиста Юрия Дудя*. Он заявил, что изначально планировал поговорить о работе на телеканале «Муз-ТВ», съемках в сериале «Солдаты», а также выразить свою позицию как гражданина России.

* Включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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