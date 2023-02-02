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Первые специальные соцвыплаты получили 2,5 тысячи медработников в России

Лала Манушакян
Экономика
Первые специальные соцвыплаты получили 2,5 тысячи медработников в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Социальный фонд России выплатил 2,5 тысячи сотрудникам медучреждений первые специальные социальные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе фонда в четверг, 2 февраля.

— На данный момент средства перечислены 2,5 тысячи работникам на общую сумму 21,4 миллиона рублей. Выплаты уже осуществлены в 24 регионах страны на основании сведений, направленных медицинскими организациями в Социальный фонд, — отмечается в сообщении.

По словам председателя фонда Сергея Чиркова, специалистам поступает реестр действующих медработников от медучреждений, которым перечисляется выплата в соответствии с установленным правительством порядком зачисления. Так, выплата по предоставленным реквизитам происходит в течение семи рабочих дней.

Отмечается, что выплаты полагаются медикам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, центральных районных учреждений, а также сотрудникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей, передает ТАСС.

1 февраля глава Минтруда Антон Котяков заявил об увеличении размера социальных выплат, пособий и компенсаций. Изменения затронут 16 миллионов граждан.

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