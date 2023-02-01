Глава Минтруда Котяков: С 1 февраля увеличатся выплаты и пособия 16 миллионов россиян

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В России увеличились размеры социальных выплат, пособий и компенсаций, связанные с этим изменения затронут 16 миллионов граждан. Об этом в среду, 1 февраля, заявил глава Министерства труда Антон Котяков.

По его словам, повышение затронет те меры социальной поддержки, которые получают граждане, имеющие инвалидность, а также ветераны, чернобыльцы, Герои России и семьи с детьми.

Увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка — теперь оно будет составлять 22,9 тысячи рублей. Ежемесячная денежная выплата героям или полным кавалерам ордена Славы увеличится до 83,5 тысячи. Единовременное пособие беременной супруге военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составит 36,2 тысячи, передает ТАСС.

С 1 февраля размер выплат на первого ребенка составит 587 тысяч рублей, а на второго — 775,6 тысячи рублей. Если родители уже получали материнский капитал на первого ребенка, то выплата за рождение второго составит 188,6 тысячи рублей.

Ежегодно в феврале проводится индексация пособий и социальных выплат. Итоговую сумму рассчитывают исходя из инфляции за прошлый год. В 2023 году коэффициент составит 1,119 пункта. Более 40 денежных мер поддержки увеличат на 11,9 процента. Более того, на портале госуслуг начнет работать биометрия. Какие еще нововведения ждут россиян с 1 февраля — в материале «Вечерней Москвы».