Пособия, допвыплаты и биометрия: как изменится жизнь россиян с 1 февраля

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Ежегодно в феврале проводится индексация пособий и социальных выплат. Итоговую сумму рассчитывают исходя из инфляции за прошлый год. В 2023 году коэффициент составит 1,119 пункта. Более 40 денежных мер поддержки увеличат на 11,9 процента. Более того, на портале госуслуг начнет работать биометрия. Какие еще нововведения ждут россиян с 1 февраля — в материале «Вечерней Москвы».

Материнский капитал

С 1 февраля размер выплат на первого ребенка составит 587 тысяч рублей, а на второго — 775,6 тысячи рублей. Если родители уже получали материнский капитал на первого ребенка, то выплата за рождение второго составит 188,6 тысячи рублей.

Размер неиспользованной части материнского капитала также будет проиндексирован, но только в том случае, если родители не израсходовали всю сумму до 1 февраля 2023 года.

Напомним, что маткапитал можно потратить на покупку квартиры или дома, а также на его реконструкцию или строительство. Кроме того, закон позволяет использовать госвыплату для оплаты образования ребенка, на оплату социальной реабилитации для детей-инвалидов и на накопительную часть пенсии матери.

С 2023 года также можно получать ежемесячные пособия, если в семье среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе.

Пособия при рождении ребенка и по уходу за ним

С 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка будет увеличено с 20,4 до 22,9 тысячи рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит 383 179 рублей. Если у женщины были осложненные роды, то сумма выплат будет равна 426,9 тысячи рублей.

У работников Крайнего Севера размер пособия будет повышен в соответствии с районным коэффициентом. Кроме того, гражданам некоторых регионов России предусмотрены допвыплаты — например, матерям моложе 24 лет.

Отметим, что единовременное пособие при рождении ребенка выплачивают работающему супругу, если один из них безработный.

С февраля текущего года минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличивается с 7679 до 8591 рубля. Также данную социальную выплату смогут получать другие родственники, которые ухаживают за ребенком, или его опекун. Это право закреплено федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Страховые выплаты

Размер выплат за обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания увеличится с 117,7 до 131,7 тысячи рублей. А максимальная ежедневная выплата по страховому случаю составит 101,3 тысячи рублей.

Пособие на погребение умершего увеличится с 6964 до 7793 рублей.

Единая выплата федеральным льготникам

Более того, единую денежную выплату увеличат инвалидам, ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гражданам со знаком «Житель блокадного Ленинграда», а также участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сумма будет зависеть от категории: например, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС выплату увеличат с 3100 до 3540 рублей.

Биометрия на госуслугах

С 1 февраля пользователи единого портала «Госуслуги» смогут войти в личный кабинет не только с помощью логина и пароля, но и с помощью биометрической системы. Это утверждено постановлением правительства РФ от 21.10.2022 № 1879.

Такую услугу россиянам предоставят на добровольной основе. Пройти регистрацию в Единой биометрической системе можно в отделении банка, который представлен в списке на официальном сайте. Отметим, что россиянин не обязан быть его клиентом. Сотрудник сделает фото и запишет голос, а также подтвердит учетную запись на госуслугах. Активация учетной записи длится до пяти дней.

Новая форма в Федеральной налоговой службе

С 1 февраля россияне могут получить бумажное налоговое уведомление, даже если они не зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика. Ранее незарегистрированные пользователи получали уведомление на бумаге только в МФЦ или в управлении ФНС после подачи заявления.

Альтернативное использование жилья для военнослужащих

С 4 февраля региональные власти будут иметь возможность использовать жилые помещения, зарезервированные для уволенных военнослужащих. Например, если жилье было не востребовано в связи с переездом бывшего военнослужащего. Данные жилые помещения можно будет вывести из резерва и передать другим льготникам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.