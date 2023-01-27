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В России проиндексируют более 40 выплат с 1 февраля. Кого коснется и насколько увеличатся

Рафаэль Залян

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Общество
Какие выплаты увеличатся в России с 1 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В России с 1 февраля текущего года проиндексируют десятки социальных выплат, компенсаций и пособий. Как уточнили в Министерстве труда России, повышение составит 11,9 процента. «Вечерняя Москва» узнала, каких именно выплат коснется данная мера.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливается с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за прошлый год. В текущем году коэффициент составит 1,119 пункта.

По данным Минтруда, после индексации в феврале сумма материнского капитала на первого ребенка достигнет 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше, чем в минувшем году.

Аналогичные денежные выплаты на второго ребенка вырастут до 775,6 тысячи рублей, что на 82,5 тысячи больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Единовременное пособие при рождении ребенка составит не менее 22,9 тысячи рублей. Также увеличится пособие по уходу за ребенком до полутора лет и составит 8,5 тысячи рублей.

По словам юриста по социальным вопросам Вячеслава Егорова, значительно вырастут и денежные выплаты Героям России, Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы.

— С 74,6 тысячи рублей они поднимутся до 83,5 тысячи рублей. Героев труда индексация тоже не обошла: им повысят надбавки до 61,5 тысячи, — уточнил Егоров.

Юрист сообщил, что изменятся и социальные пособия на погребение неработающих пенсионеров: с 6,9 тысячи до 7,7 тысячи рублей.

Пособия инвалидам-«чернобыльцам» и ликвидаторам последствий на ЧАЭС повысят до 3,5 тысячи рублей.

Увеличатся и единовременные выплаты при несчастных случаях на производствах — до 131,7 тысячи.

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