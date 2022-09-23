Как изменится материнский капитал после индексации в 2023 году

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Материнский капитал планируют значительно увеличить со следующего года. Сколько составит выплата на первого и второго ребенка и на что ее можно будет потратить — в материале «Вечерней Москвы».

Размер материнского капитала

Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4 процента с 1 февраля следующего года. После индексации выплата составит:

589 569 рублей на первенца;

779 094 рубля на второго ребенка.

Доплата на второго составит 189 524 рубля.

Отметим, что на данный момент размер материнского капитала на первенца составляет 524,5 тысячи рублей. При рождении второго ребенка родителям выплачивают 693,1 тысячи рублей, если до этого семья не получала маткапитал на первенца. Доплата на второго ребенка составляет 168,6 тысячи рублей.

Как получить сертификат

Электронный сертификат приходит в личный кабинет родителя на портале «Госуслуги» через пять дней после регистрации новорожденного в территориальном отделе ЗАГС.

Однако если после указанного срока сертификат о материнском капитале не появился, то можно подать заявление на его оформление самостоятельно.

На что можно потратить

Потратить материнский капитал можно на следующие направления:

Покупка жилья в ипотеку

Сертификат можно использовать для погашения основного долга или в качестве первоначального взноса.

Строительство или реконструкция дома

В данном случае есть несколько условий: жилое помещение должно быть местом постоянного проживания и иметь статус жилого дома. Кроме того, строительство может происходить на участке со статусом ИЖС, а также на садовом.

Образование детей

С помощью сертификата можно оплачивать частный детский сад, услуги няни, обучение в школе или вузе. Отметим, что организация должна быть российской и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Получение ежемесячных выплат.

С 1 января 2022 года из средств материнского капитала можно получать детский прожиточный минимум раз в месяц. На льготу могут рассчитывать семьи с низкими доходами. Также ребенку не должно быть больше трех лет.

Социальная адаптация детей-инвалидов.

Средства можно направить на реабилитацию родного ребенка-инвалида и усыновленного.

Формирование пенсии матери.

Деньги включаются в состав пенсионных накоплений.

На что нельзя потратить

Юрист Дмитрий Кваша объяснил «Вечерней Москве», каким образом нельзя распоряжаться материнским капиталом.

— Важно помнить, что средства материнского капитала можно потратить на покупку жилого дома, но не участка земли. Кроме того, на эти деньги нельзя купить апартаменты, автомобиль и сделать ремонт. При покупке недвижимости на денежные средства из материнского капитала необходимо выделить детям доли в квартире или доме. Продать такое жилье можно, только если условия проживания детей не ухудшатся, — отметил эксперт.