Стало известно об индексации материнского капитала с февраля 2023 года

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Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4 процента с 1 февраля следующего года. После индексации выплата составит 589,5 рублей на первенца и 779 тысяч рублей на второго ребенка. Об этом следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на будущий год.

Согласно документу, на который ссылается ТАСС, доплата на второго ребенка при этом составит 189,524 тысячи рублей.

Накануне Минтруд выступил с сообщением, согласно которому с начала следующего года средства маткапитала семьи с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить регулярную выплату (раз в месяц) в размере одного прожиточного минимума на ребенка. В настоящий момент такое право распространяется лишь на второго ребенка.

Накануне председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина Чрезвычайные ситуации в обществе всегда требуют чрезвычайных мер поддержки семьи. Она отметила, что нужно принимать более серьезные меры для подъема рождаемости в стране, поэтому считает целесообразным увеличить маткапитал двукратно.