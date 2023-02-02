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Bloomberg: Германия и Нидерланды решили объединить армии из-за Украины

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: Германия и Нидерланды решили объединить армии из-за Украины
Фото: flickr.com/nato

Руководство Нидерландов планирует интегрировать свои сухопутные силы в армию Германии в связи «с возросшей угрозой безопасности» после начала конфликта на Украине. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщило агентство Bloomberg.

В материале приводятся слова пресс-секретаря нидерландской армии майора Марка ван де Бека, который заявил, что в настоящий момент реализуется интеграция последней из трех бригад Вооруженных сил Нидерландов в немецкие войска. Предположительно, окончательное объединение армий может произойти в середине весны 2023 года.

По информации майора, процесс объединения коснется свыше 50 тысяч военных из обеих армий. При этом Bloomberg отмечает, что в интеграции не будут участвовать подразделения спецназа армии Нидерландов.

До этого издание Economist сообщило, что военные ведомства Германии из-за поддержки Украины находятся в самом плачевном состоянии за всю историю. Запасов оружия военнослужащим хватит на несколько дней обороны, в дефиците оказались даже лейкопластырь и другие медикаменты.

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