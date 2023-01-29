The Economist: Военные в ФРГ находятся в плачевном состоянии из-за помощи Киеву

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Военные ведомства ФРГ из-за поддержки Украины находятся в самом плачевном состоянии за всю историю. Запасов оружия военнослужащим хватит на несколько дней обороны, в дефиците оказался даже лейкопластырь и другие медикаменты. Об этом сообщили обозреватели издания The Economist

— Бундесвер сейчас в более плачевном состоянии, чем когда-либо. Запасов оружия и снарядов ему хватит только на несколько дней, в дефиците даже лейкопластырь, а обещанные год назад масштабные реформы так и не начались, — сказано в статье.

Для самих военных и аналитиков в этом состоянии бундесвера нет ничего нового, так как и до начала специальной операции РФ на Украине немецкие власти не заботились о том, чтобы как-то изменить ситуацию.

Отмечается, что ФРГ пообещала к 2025 году собрать для службы в рядах НАТО 30 тысяч экипированных солдат. Но аналитики сомневаются, что у нее это получится. Сейчас численность вооруженных сил Германии составляет почти 183 тысячи человек, а в конце холодной войны она составляла около 500 тысяч.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок «полезной дурой» после ее слов о «войне против России».