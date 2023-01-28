«Полезная дура»: Медведев прокомментировал слова Бербок о «войне против России»

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок «полезной дурой» после ее слов о «войне против России».

— Броская фраза: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга». Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура? — написал Медведев в своем англоязычном Twitter-аккаунте.

На заседании ПАСЕ во вторник, 24 января, Бербок сказала, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала европейских союзников больше помогать украинским властям. При этом МИД ФРГ по поводу ее слов заявил, что поддержка Киева не делает Германию одной из сторон конфликта.

В свою очередь глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан отстранить от должности Бербок после ее слов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию его страны по поводу участия в конфликте на Украине.