Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В МИД ФРГ заявили, что поддержка Украины не делает страну одной из сторон конфликта

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В МИД ФРГ заявили, что поддержка Украины не делает страну одной из сторон конфликта
Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Германии в связи со словами главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ заявило, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.

— На встрече с членами ПАСЕ 24 января Бербок подчеркнула, что Европа должна совместно выступить против войны. Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН, не делает ФРГ одной из сторон конфликта, — сообщило ведомство в ответ на запрос издания Bild.

Глава немецкого МИД во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы «ведут войну против России», и призвала европейские государства вместе делать больше для украинских властей, а не искать виновных среди своих.

Депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что решение Германии отправить ВСУ танки Leopard и разрешить другим странам делать то же самое было «исторически неверным». По ее словам, решение было принято под давлением властей Соединенных Штатов.

Украина Россия Германия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чебурашки на любой вкус

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Трудности нас не пугают

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте