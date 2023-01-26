В МИД ФРГ заявили, что поддержка Украины не делает страну одной из сторон конфликта

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Министерство иностранных дел Германии в связи со словами главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ заявило, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.

— На встрече с членами ПАСЕ 24 января Бербок подчеркнула, что Европа должна совместно выступить против войны. Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН, не делает ФРГ одной из сторон конфликта, — сообщило ведомство в ответ на запрос издания Bild.

Глава немецкого МИД во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы «ведут войну против России», и призвала европейские государства вместе делать больше для украинских властей, а не искать виновных среди своих.

Депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что решение Германии отправить ВСУ танки Leopard и разрешить другим странам делать то же самое было «исторически неверным». По ее словам, решение было принято под давлением властей Соединенных Штатов.