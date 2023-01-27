Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Захарова призвала посла ФРГ прояснить позицию страны по конфликту на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова призвала посла ФРГ прояснить позицию страны по конфликту на Украине
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию его страны по поводу участия в конфликте на Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок на заседании ПАСЕ 24 января сказала, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала Европу больше помогать украинским властям. При этом МИД ФРГ по поводу ее слов заявил, что поддержка Киева не делает Германию одной из сторон в конфликте.

— Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел ФРГ заявляет, что ее страна вместе с другими государствами воюет с Россией. Это же министерство не считает страну участницей конфликта. Послу Германии в РФ нужно прояснить эти противоречащие высказывания, — написала дипломат в Telegram-канале.

Депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что решение ФРГ отправить Украине танки Leopard и разрешить другим странам делать то же самое было «исторически неверным». Она считает, что это решение было принято под давлением властей Соединенных Штатов Америки.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон признал, что нормандский формат, который создавался для мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины, был «дипломатической имитацией».

Украина Мария Захарова Спецоперации МИД РФ Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чебурашки на любой вкус

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Трудности нас не пугают

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте