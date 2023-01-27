Захарова призвала посла ФРГ прояснить позицию страны по конфликту на Украине

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию его страны по поводу участия в конфликте на Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок на заседании ПАСЕ 24 января сказала, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала Европу больше помогать украинским властям. При этом МИД ФРГ по поводу ее слов заявил, что поддержка Киева не делает Германию одной из сторон в конфликте.

— Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел ФРГ заявляет, что ее страна вместе с другими государствами воюет с Россией. Это же министерство не считает страну участницей конфликта. Послу Германии в РФ нужно прояснить эти противоречащие высказывания, — написала дипломат в Telegram-канале.

Депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что решение ФРГ отправить Украине танки Leopard и разрешить другим странам делать то же самое было «исторически неверным». Она считает, что это решение было принято под давлением властей Соединенных Штатов Америки.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон признал, что нормандский формат, который создавался для мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины, был «дипломатической имитацией».