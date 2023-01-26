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Бывший премьер Британии Борис Джонсон признал, что нормандский формат, который создавался для мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины, был «дипломатической имитацией».

— Какие-то санкции против России мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс. И ничего не добились, — заявил он в интервью каналу «Рада», передает ТАСС.

Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда нужно судить за развязывание «войны с Россией». Об этом 18 января заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он уточнил, что подписанные Киевом Минские соглашения были отсрочкой для Украины, во время которой она готовилась создать угрозу «для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны».

В начале января официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать высказывания Меркель и Олланда о том, что Минские соглашения дали Украине время для усиления военных мощностей.