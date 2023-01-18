Володин призвал осудить Меркель и Олланда за развязывание «войны с Россией»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда необходимо судить за развязывание «войны с Россией». Об этом в среду, 18 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Признания, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала, — поделился он.

Парламентарий уточнил, что подписанные Киевом Минские соглашения были отсрочкой для украинского государства, во время которой они готовились создать угрозу «для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны». Володин в своем Telegram-канале добавил, что Меркель и Олланд планировали «начать мировую войну», за что должны нести ответственность.

В начале января официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик отказался комментировать высказывания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего французского лидера Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Украине время для усиления военных мощностей.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», почему в ООН боятся озвучить правду о нарушениях Минских соглашений. По его словам, в ООН избегают комментировать Минские соглашения лишь по той причине, что эта международная организация проявила полную неэффективность в попытках достигнуть мира между конфликтующими сторонами.