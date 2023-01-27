Шольца призвали отправить Бербок в отставку за слова о войне с Россией

Фото: МИД РФ

Глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан отстранить от должности министра иностранных дел страны Анналену Бербок после ее слов о войне против России.

Бербок на заседании ПАСЕ 24 января сказала, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала Европу больше помогать украинским властям. При этом МИД ФРГ по поводу ее слов заявил, что поддержка Киева не делает Германию одной из сторон в конфликте.

По словам главы оппозиционной партии, соответствующие непрофессиональные высказывания министра ставят под угрозу существование ФРГ.

— Я призываю федерального канцлера… быстро и недвусмысленно заявить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией, — заявил Крупалла.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию его страны по поводу участия в конфликте на Украине.