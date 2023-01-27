Шольца призвали отправить Бербок в отставку за слова о войне с Россией
Глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан отстранить от должности министра иностранных дел страны Анналену Бербок после ее слов о войне против России.
Бербок на заседании ПАСЕ 24 января сказала, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала Европу больше помогать украинским властям. При этом МИД ФРГ по поводу ее слов заявил, что поддержка Киева не делает Германию одной из сторон в конфликте.
По словам главы оппозиционной партии, соответствующие непрофессиональные высказывания министра ставят под угрозу существование ФРГ.
— Я призываю федерального канцлера… быстро и недвусмысленно заявить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией, — заявил Крупалла.
В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию его страны по поводу участия в конфликте на Украине.