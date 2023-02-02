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Астролог Глоба спрогнозировала крупные заработки для одного знака зодиака в феврале

Никита Худяков
Общество
Астролог Глоба спрогнозировала крупные заработки для одного знака зодиака в феврале
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Овнов в феврале 2023 года наступит отличное время для того, чтобы заработать много денег.

— Вместе с друзьями вы начнете новые дела, появятся интересные возможности и перспективы, связанные с будущими заработками, переездами, а также занятостью, — цитирует Глобу Teleprogramma.pro.

По ее словам, у Овнов могут появиться авторитетные покровители, которые помогут достичь им желаемого результата. Глоба отметила, что удача будет на их стороне.

До этого астролог Анна Лебеденко дала прогноз на неделю с 30 января по 5 февраля. Она посоветовала проявлять тактичность и избегать волнений в это время.

Эксперт считает, что на этой неделе в отношениях парам важно обратить внимание на общие цели и интересы. Поспособствовать сближению и укреплению союза могут дружелюбные беседы, понимание и сочувствие.

Одиноким людям стоит присмотреться к своему окружению, чтобы не упустить счастье. В карьере необходимо проявить любознательность, тактичность и подвижность.

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