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Мужчина надругался над девочкой во время занятий на ледовой арене в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина надругался над девочкой во время занятий на ледовой арене в Москве
Фото: ГСУ СК России по Москве

Мужчина надругался над малолетней девочкой во время занятия на столичном катке. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 2 февраля.

По ее словам, преступление произошло 24 января на ледовой арене одного из торговых центров в Тушинском районе. Злоумышленник, являясь работником катка, во время занятия совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней посетительницы.

Пострадавшая рассказала об этом взрослым, которые обратились в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». 47-летнего подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение и арестовали.

В данный момент сотрудники Следственного комитета проверяют причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.

Другая история, связанная с насильственными действиями сексуального характера, произошла на северо-западе столицы. 17-летний молодой человек изнасиловал свою 16-летнюю знакомую. Девушка решила отомстить другу и ударила его ножом в шею.

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