Мужчина надругался над девочкой во время занятий на ледовой арене в Москве
Мужчина надругался над малолетней девочкой во время занятия на столичном катке. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 2 февраля.
По ее словам, преступление произошло 24 января на ледовой арене одного из торговых центров в Тушинском районе. Злоумышленник, являясь работником катка, во время занятия совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней посетительницы.
Пострадавшая рассказала об этом взрослым, которые обратились в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». 47-летнего подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение и арестовали.
В данный момент сотрудники Следственного комитета проверяют причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.
Другая история, связанная с насильственными действиями сексуального характера, произошла на северо-западе столицы. 17-летний молодой человек изнасиловал свою 16-летнюю знакомую. Девушка решила отомстить другу и ударила его ножом в шею.