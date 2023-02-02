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Приметы и советы

Пьяная женщина переехала двоих мужчин и повредила несколько машин в Нижнем Новгороде

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяная женщина переехала двоих мужчин и повредила несколько машин в Нижнем Новгороде
Фото: СК РФ

Пьяная нижегородка из ревности разнесла семь машин на парковке и переехала двоих мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области в четверг, 2 февраля.

По данным ведомства, преступление произошло ночью 31 января. Пьяная 38-летняя гражданка села за руль автомобиля марки Chevrolet и сбила 39-летнего мужчину. После этого она вышла из машины и несколько раз ударила ногами пострадавшего.

Затем женщина снова села в автомобиль и сбила одного мужчину, после чего врезалась в семь припаркованных во дворе жилого дома автомобилей.

В результате ДТП у одного из пострадавших диагностирован перелом лодыжки. Второй мужчина не пострадал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По информации РЕН ТВ, разборка во дворе дома произошла из-за ревности. Таким образом жена пыталась отомстить своему мужу.

Другое покушение на убийство произошло в Подмосковье. Местная жительница напилась и поссорилась со своим семилетним сыном. В ходе конфликта горе-родительница ударила ребенка ножом в живот.

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