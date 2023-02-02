Мужчина выбросил собаку с девятого этажа жилого дома в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Подольске мужчина выбросил собаку с девятого этажа жилого дома. Об этом стало известно в четверг, 2 февраля.

Преступление произошло в микрорайоне Климовск. Местный житель жестоко расправился с соседской собакой: после падения с высоты животное скончалось от полученных травм.

Хозяйка собаки обратилась в полицию. Как сообщил РЕН ТВ, женщина намерена добиваться для злоумышленника наказания по всей строгости закона.

Похожая история произошла в Волгоградской области. Группа подростков жестоко расправилась с соседской собакой и сняли произошедшее на камеру. Запись привлекла внимание правоохранительных органов. Теперь живодеров ждет наказание.