Подростки сняли на видео убийство собаки в Волгоградской области и выложили в Сеть

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Двое подростков в Волгоградской области сняли на видео убийство собаки и выложили в Сеть. Об этом сообщается в четверг, 19 января, на сайте регионального МВД.

Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых подростки жестоко расправляются с животным ножами и снимают с собаки шкуру. 18 января эта запись попала в руки сотрудников полиции. Они установили, что видео сняли два 17-летних жителя Михайловского района. После задержания подростки рассказали, что таким образом хотели привлечь к себе внимание других пользователей Сети.

Молодые люди сообщили, что убитая собака принадлежала знакомой. Они проникли на участок женщины и украли животное, после чего пошли на берег пруда и убили пса.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают остальные обстоятельства произошедшего, чтобы решить вопрос о классификации действий подростков и возбуждении уголовного дела.

23 ноября 2022 года сообщалось, что в Подмосковье неизвестный насмерть забил собаку. Инцидент произошел в поселке Отрадное городского округа Красногорск. В одном из жилых домов на лестнице, ведущей в подвал, неизвестный жестоко избил собаку. От полученных травм животное скончалось.