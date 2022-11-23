Живодер в Подмосковье насмерть забил собаку

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Подмосковье неизвестный насмерть забил собаку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в среду, 23 ноября.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Отрадное городского округа Красногорск. В одном из жилых домов на лестнице, ведущей в подвал, неизвестный жестоко избил собаку. От полученных травм животное скончалось.

Один из местных жителей сообщил об этом в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

По данному факту проводится проверка. Злоумышленника ищут.

Другой случай жестокого обращения с бродячей собакой произошел в подмосковном городском округе Кашира. В деревне Тарасково мужчина приехал к местному магазину на машине, несколько раз выстрелил в собаку из ружья, после чего привязал тело животного тросом к автомобилю и скрылся.

По данному факту полиция также проводила проверку. Злоумышленника нашли и допросили, а ружье изъяли.