Пашинян назвал Россию ключевым партнером в сфере безопасности для Армении

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Россия является ключевым партнером в сфере безопасности для Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в четверг, 2 февраля.

— Российская Федерация — ключевой партнер в сфере безопасности для Республики Армения, — сказал он на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В процессе встречи Пашинян обратил внимание, что в настоящее время существует проблема Лачинского коридора. По его мнению, на текущий момент в Нагорном Карабахе развивается гуманитарный кризис, передает РИА Новости.

До этого Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В процессе диалога он подчеркнул важность осуществления Москвой необходимых шагов для преодоления «гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.