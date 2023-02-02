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Парковка со шлагбаумом на Хамовническом Валу стала работать в обычном режиме

Никита Худяков
Город
Парковка со шлагбаумом на Хамовническом Валу стала работать в обычном режиме
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, улица Хамовнический Вал, 24 Карта всех событий

Парковка со шлагбаумом № 9036 на улице Хамовнический Вал, дом 24-28, снова работает в обычном режиме. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Из-за временного сокращения количества мест на парковке работали только абонементные места и места для инвалидов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Парковка рассчитана на 254 места, 43 из которых предназначены для инвалидов. Стоимость месячного абонемента составляет 3500 рублей, также доступна почасовая оплата, размер которой составляет 50 рублей.

До этого сообщалось, что три подземные парковки в районе Некрасовка были выставлены на торги. Их общая площадь составила 16,2 тысячи квадратных метров.

Здания расположились на улице Рождественской. Рядом с ними находятся многоквартирные жилые дома и общественные учреждения. Торги состоятся 9 февраля на электронной площадке «Росэлторг», в них смогут принять участие физические и юридические лица.

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