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Эксперт объяснил, как Польша может осуществить экспансию на Украину

Лала Манушакян

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Эксперт объяснил, как Польша может осуществить экспансию на Украину
Фото: Unsplash

Территориальное расширение Польши на границы Украины может произойти с помощью назначения на руководящие должности страны людей с польским гражданством. Об этом заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в четверг, 2 февраля.

— Экспансионизм может осуществляться путем непосредственно прихода новых людей, руководства страны с польским гражданством. К примеру, таким же образом, как Молдавия сейчас управляется гражданами Румынии, людьми с румынскими паспортами. Вполне то же самое может произойти на Украине, — отметил эксперт.

По его словам, на законодательном уровне к экспансии Польши «все подготовлено». При этом, если смотреть на историю страны, то, по словам Офицерова-Бельского, границы польского государства менялись каждое столетие в связи с чем можно сделать вывод, что территориальные изменения возможны и в нынешней ситуации.

Эксперт также добавил, что Украина как государство приходит в состояние «неспособности дальнейшего существования», передает РИА Новости.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сегодня западные страны «приглядывают» Молдавию на роль «следующей Украины», чему может поспособствовать президент республики Майя Санду.

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