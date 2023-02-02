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Собянин рассказал о модернизации работы инфекционной службы Москвы

Евгений Белоусов
Город
Собянин рассказал о модернизации работы инфекционной службы Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мощность городской инфекционной службы составляет свыше 3,5 тысячи коек, из которых 1999 предназначены для лечения взрослых и еще 1570 выделены для детей. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С момента запуска программы мы ни на минуту не приостановили ее реализацию и стремимся к тому, чтобы работа инфекционной службы города соответствовала самым современным стандартам, — сказал он.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина

По словам Собянина, с 2019 года столичные власти дооснастили действующие инфекционные отделения в больницах и реконструировали главный корпус детской инфекционной клинической больницы № 6.

За это время были возведены новый детский инфекционный корпус ММКЦ «Коммунарка» и Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское». Кроме того, на сегодняшний день на площадке 1-й городской инфекционной больницы идет стройка новых современных корпусов, написал Собянин в Telegram-канале.

2 февраля Собянин сообщил, что в августе завершится строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы № 1. После введения объекта в эксплуатацию он станет лучшим профильным стационаром России, подчеркнул мэр.

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