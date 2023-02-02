Собянин: Новый комплекс ИКБ № 1 станет лучшим профильным стационаром России
В августе завершится строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы № 1, после введения объекта в эксплуатацию он станет лучшим профильным стационаром России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 2 февраля.
— Это будет лучшая больница нашей страны. Уже в августе мы закончим строительство и запустим эту больницу. Надеюсь, что в сентябре она примет первых пациентов, — сказал глава города.
Мэр напомнил, что в 2019 году в столице стартовала комплексная модернизация инфекционной службы. За это время специалисты успели дооснастить действующие отделения, реконструировать главный корпус детской инфекционной больницы и многое другое, отметил Собянин в своем Telegram-канале.
До этого Собянин сообщил, что в этом году в Москве заработают три новые программы по оказанию стационарной медпомощи. Кроме того, в 2023 году на 12 процентов проиндексируют все тарифы ОМС по оказанию стационарной помощи.