Собянин: Новый комплекс ИКБ № 1 станет лучшим профильным стационаром России

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, Северо-Западный административный округ, район Покровское-Стрешнево Карта всех событий

В августе завершится строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы № 1, после введения объекта в эксплуатацию он станет лучшим профильным стационаром России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 2 февраля.

— Это будет лучшая больница нашей страны. Уже в августе мы закончим строительство и запустим эту больницу. Надеюсь, что в сентябре она примет первых пациентов, — сказал глава города.

Мэр напомнил, что в 2019 году в столице стартовала комплексная модернизация инфекционной службы. За это время специалисты успели дооснастить действующие отделения, реконструировать главный корпус детской инфекционной больницы и многое другое, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

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До этого Собянин сообщил, что в этом году в Москве заработают три новые программы по оказанию стационарной медпомощи. Кроме того, в 2023 году на 12 процентов проиндексируют все тарифы ОМС по оказанию стационарной помощи.