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Сергей Собянин: В московских больницах увеличится доля высокотехнологичных операций

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин: В московских больницах увеличится доля высокотехнологичных операций
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В этом году в столице заработают три новые программы по оказанию стационарной медпомощи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 2 февраля.

— Программа по развитию органосберегающих технологий и операций. В первую очередь речь о лапароскопии. В Москве высокий процент таких операций и хорошее качество — они снижают риски и помогают послеоперационному восстановлению. Эта программа поможет достичь максимума в современных условиях, — рассказал он.

Вторая программа касается наращивания высокотехнологичной медпомощи по борьбе с заболеваниями, которые формируют основную структуру инвалидности или ранней смерти. Для этого планируется внедрить новые технологии операций при мерцательной аритмии, а также при заболеваниях коленного, тазобедренного суставов и катаракте.

В рамках третьей программы в столице откроется шесть флагманских центров по оказанию экстренной помощи. В них появятся гибридные операционные для проведения одновременно нескольких операций.

Кроме того, в этом году на 12 процентов проиндексируют все тарифы ОМС по оказанию стационарной помощи, написал Собянин в своем Telegram-канале.

19 января в столице открылся флагманский центр Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева, который оказал помощь более чем 150 пациентам в первые дни работы. Каждый пятый из них нуждался в реанимационной помощи.

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